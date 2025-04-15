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15:27, 15 апреля 2025Россия

Военкор назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря в Курской области

Военкор Коц: Cолдат ВСУ в Горнальском монастыре нужно отрезать от снабжения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Горнальском монастыре в Курской области, необходимо отрезать от снабжения. Идеальный вариант ведения боевых действий в районе назвал военкор Александр Коц, чьи слова приводит «Взгляд».

Он пояснил, что на данный момент в Курской области два населенных пункта — Горналь и Олешня — находятся под контролем ВСУ. На подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, расположенный на господствующей высоте.

Украинские войска, пояснил Коц, устроили там склад и огневые позиции. При этом тактика, которую российские военные выберут для освобождения монастыря, зависит от нескольких факторов, считает военкор.

«Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», — сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что бойцы элитной бригады Вооруженных сил Украины пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который имеет подземный ход на территорию Сумской области.

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