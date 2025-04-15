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19:11, 15 апреля 2025Бывший СССР

Заявления Украины об уничтожении российской бригады под Курском опровергли

Военкор Коц опроверг заявление Генштаба ВСУ об уничтожении российской бригады
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Заявление Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об уничтожении российской 448-й ракетной бригады под Курском является фейком. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Не знаю, на каком объективном контроле основывается это заявление. Разве что бригада была расквартирована в курских многоэтажках», — написал военкор.

Он также раскритиковал депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую за то, что в своих постах она ссылается на информацию о якобы уничтожении бригады. Он указал, что нардеп ссылается на издание «УНИАН», которое он назвал псевдороссийским каналом, созданным украинским Центром информационно-психологических операций.

Рванее Коц рассказал о древних пещерах под штурмуемым курским монастырем с сотнями военных ВСУ. По его словам, Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь — это сооружение с толстыми стенами, расположенное на господствующей высоте, поэтому лобовой штурм может обойтись очень дорого.

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