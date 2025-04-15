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08:03, 15 апреля 2025Россия

Володин ответил призвавшей не посещать Москву 9 Мая главе дипломатии ЕС

Володин призвал отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Каю Каллас, которая предостерегла кандидатов в члены ЕС от поездок в Москву на 9 Мая, нужно отстранить от должности. Об этом, комментируя ситуацию, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Так Володин ответил на слова Каллас, которая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС потребовала от кандидатов в страны ЕС не посещать Парад на Красной площади в Москве, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — считает Володин.

Он подчеркнул, что мир, который был спасен советским народом, должен всегда помнить и чтить память о них. Большое число ошибок, по словам Володина, можно простить политикам, кроме одной — когда те пытаются осквернить память тех, благодаря которым они сегодня живут. Европы не существовало бы, если бы не героический подвиг советских солдат, констатировал российский политик.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже также сообщала, что ЕС дал указание государствам-кандидатам на вступление в организацию не посещать парад в Москве 9 Мая и не совершать визиты в Россию. Такое указание было дано во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля.

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