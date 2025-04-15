Залужный призвал украинцев не бояться умереть и быть готовыми убивать

Украинцы должны не бояться умереть и быть готовыми убивать. К таким действиям, выступая на открытии Украинской школы управления, призвал экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Лондоне Валерий Залужный, запись выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооруженной борьбе», — сказал он.

Бывший главнокомандующий украинской армией подчеркнул, что быть готовым погибнуть за Украину — мало. По его словам, украинцы должны принять и второе решение — быть готовыми к убийству.

Ранее посол республики в Лондоне Валерий Залужный подтвердил местоположение штаба, в котором Украина и западные страны планировали операции против России. По его словам, он располагался в городе Висбаден в Германии.