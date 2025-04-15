Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 15 апреля 2025Бывший СССР

Залужный призвал украинцев приготовиться убивать и умирать

Залужный призвал украинцев не бояться умереть и быть готовыми убивать
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы должны не бояться умереть и быть готовыми убивать. К таким действиям, выступая на открытии Украинской школы управления, призвал экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Лондоне Валерий Залужный, запись выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооруженной борьбе», — сказал он.

Бывший главнокомандующий украинской армией подчеркнул, что быть готовым погибнуть за Украину — мало. По его словам, украинцы должны принять и второе решение — быть готовыми к убийству.

Ранее посол республики в Лондоне Валерий Залужный подтвердил местоположение штаба, в котором Украина и западные страны планировали операции против России. По его словам, он располагался в городе Висбаден в Германии.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о побеге бойцов элитной бригады ВСУ из курского монастыря с подземным ходом

    В России импортозаместили шмелей

    Тряска Пашиняна в парламенте попала на видео

    Названа цель попытки прорыва ВСУ в Белгородской области

    Нарышкин предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против Союзного государства

    В России заявили о пострадавших от «миротворческой деятельности» Трампа вагнеровцах

    В России прокомментировали план Зеленского позвать европейских лидеров в Киев на 9 Мая

    В СКА оценили голевой дебют воспитанника в НХЛ

    Более 10 машин полностью сгорели на парковке в российском городе

    Нарышкин отметил желание США понять причины украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше