Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

Зеленский: Спецпредставитель Трампа Уиткофф обсуждает темы вне своей компетенции

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф «обсуждает вопросы вне своей компетенции». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Так он прокомментировал заявление Уиткоффа о приближающейся мирной сделке с Россией, которая «касается пяти территорий». Зеленский отметил, что для Украины вопрос признания территорий российскими — это красные линии.

Ранее Уиткофф заявил, что ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, однако мирное урегулирование конфликта этим не ограничивается. Вероятно, он имел в виду Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

До этого Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время встречи обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир. Он назвал встречу замечательной.