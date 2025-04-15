Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф «обсуждает вопросы вне своей компетенции». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».
Так он прокомментировал заявление Уиткоффа о приближающейся мирной сделке с Россией, которая «касается пяти территорий». Зеленский отметил, что для Украины вопрос признания территорий российскими — это красные линии.
Ранее Уиткофф заявил, что ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, однако мирное урегулирование конфликта этим не ограничивается. Вероятно, он имел в виду Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
До этого Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время встречи обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир. Он назвал встречу замечательной.