Женщина дважды за 12 лет выиграла в лотерею 100 тысяч долларов

Жительница США дважды выиграла в лотерею по 100 тысяч долларов

В США женщина стала победительницей лотереи дважды за 12 лет. Об этом пишет UPI.

Жительница города Конкорд, штат Вирджиния, Шэрон Годси выиграла 100 тысяч долларов (8,2 миллиона рублей) в розыгрыше Powerball от 31 марта. Она купила билет в продуктовом магазине, номер на билете совпал с четырьмя из первых пяти чисел, что принесло ей приз в размере 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей). Затем сумма была удвоена благодаря тому, что Годси заплатила дополнительный доллар за опцию Power Play.

При этом в 2013 году Годси выиграла точно такую же сумму, купив билет Sapphire Riches. «Я буквально упала на пол! У меня подкосились колени», — рассказала Годси, описывая момент, когда она узнала о выигрыше.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из американского штата Северная Каролина увидел во сне, как сорвал джекпот накануне розыгрыша. Ему досталось 110 тысяч долларов (9 миллионов рублей).