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12:48, 15 апреля 2025Из жизни

Знаменитый рыбак поймал огромную похожую на аллигатора рыбу и установил мировой рекорд

В США рыбак Уэстон поймал панцирника весом 69 килограммов и побил мировой рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США знаменитый рыбак Арт Уэстон поймал огромного миссисипского панцирника и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Уэстон, ранее установивший 80 различных рекордов в рыбной ловле, поймал панцирника — огромную, похожую на аллигатора рыбу, — весом около 70 килограммов в водохранилище Ливингстон, штат Техас. Мужчина отправился рыбачить с гидом Кирком Киркландом, надеясь выловить 50-килограммовую рыбу на леску с предельной разрывной нагрузкой один килограмм.

Уэстон пояснил, что с такой легкой леской нельзя надеяться на грубую силу, а нужно медленно водить рыбу под водой, чтобы она постепенно выбилась из сил. В итоге им попался крупный панцирник, однако его вес было трудно определить. Уэстон и Киркланд решили все-таки выловить ее, однако на это ушло около четырех часов, так как панцирник редко поднимался к поверхности, а иногда даже отдыхал на дне озера по 10 минут.

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В итоге рыба все-таки устала, стала чаще всплывать, и в итоге им удалось поймать ее около лодки. Улов Уэстона оказался более 2,2 метра в длину и весил 69,3 килограмма. Измерив панцирника, рыболов отпустил его.

В Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) получили данные о новом рекорде и проверяют их. Специалисты сказали, что Уэстон, скорее всего, станет мировым рекордсменом по ловле пресноводной рыбы на леску с предельной разрывной нагрузкой один килограмм.

В ноябре 2024-го Уэстон поймал рекордных размеров щуку маскинонга длиной 146 сантиметров. Это достижение было признано IGFA.

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