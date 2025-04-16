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06:00, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

85-летняя ведущая выругалась матом в прямом эфире

85-летняя ведущая Прю Лейт выругалась матом в эфире шоу «Свободные женщины»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: I-Images / ZumaPress.com / Globallookpress.com

85-летняя телеведущая и кулинар Прю Лит выругалась матом в прямом эфире ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») на телеканале ITV. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Прю Лейт случайно произнесла нецензурное слово в эфире во время разговора с ведущей Рут Лэнгсфорд, которая попросила рассказать в подробностях о том, как ее муж украл у нее идею. «Ух, я серьезно *** взбешена», — сказала Лейт. После того, как публика в студии засмеялась, Лейт сразу попросила прощения.

После этого Лэнгсфорд извинилась за слова Лейт, назвав их несколько шокирующими. Лейт же еще раз попросила прощения за внезапное ругательство и продолжила рассказ.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Лоррейн Келли выругалась в прямом эфире шоу «Доброе утро, Британия!». Ведущие шоу смутились и сообщили Келли, что она не может произносить подобные реплики в эфире.

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