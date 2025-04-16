Актриса обвинила продюсера в угрозах после тяжелого ДТП

Актриса Алена Митрошина заявила об угрозах со стороны сбившего ее сына продюсера

Актриса Алена Митрошина рассказала об угрозах со стороны продюсера Данилы Шарапова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, в 2023 году Митрошина попала в ДТП: ее сбил сын известного кинопродюсера Шарапова. Девушка получила тройной перелом челюсти, попала в реанимацию и потеряла возможность участвовать во многих перспективных проектах. Кроме того, ей нужно носить брекеты, что также осложняет ее работу в кино. Артистка уже год судится с семьей Шарапова, требуя возместить ей ущерб на сумму шесть миллионов рублей.

По словам Алены, семья виновника аварии не просто не предлагала ей компенсацию, но даже не принесла извинений. Кроме того, она заявила, что ее просили «не упоминать фамилий» и угрожали устроить «войну», если она вынесет конфликт в публичное поле.

«Я в брекетах, а это неинтересно в киноиндустрии. Это очень большие деньги. Да Бог бы с ними, с деньгами, я от них даже "простите" не услышала. Были звонки отца мальчика, слышали угрозы, что будет война, если мы не прекратим», — заявила Митрошина.

В то же время Шарапов утверждает, что его семья оказала актрисе всю необходимую помощь, но затем она начала «откровенно вымогать» деньги. Он также публиковал переписку с мужем Митрошиной, из которой следует, что продюсер действительно посылал деньги на лечение актрисы.

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