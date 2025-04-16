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13:46, 16 апреля 2025Силовые структуры

Банда мошенников пойдет под суд за обман российских пенсионеров из разных областей

В Белгородской области осудят банду мошенников за обман пенсионеров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В Белгородской области осудят банду мошенников за обман пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, шесть мошенников звонили пенсионерам и сообщали им ложные сведения об участии их родственников в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и необходимости передачи денег для освобождения их от уголовной ответственности.

Таким образом, они обманули 17 человек из Белгородской, Владимирской, Липецкой и Тамбовской областей. Сумма ущерба составила более 4,9 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что курьера мошенников приговорили к четырем годам за обман народной артистки России.

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