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19:38, 16 апреля 2025Путешествия

Бортпроводники отняли алкоголь у буйного пассажира и пристегнули его к сиденью ремнями

NYP: Бортпроводники пристегнули пьяного пассажира Ryanair к сиденью ремнями
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Бортпроводникам авиакомпании Ryanair пришлось пристегнуть буйного пассажира к сиденью запасными ремнями безопасности. Об этом пишет таблоид New York Post (NYP).

Инцидент произошел 3 апреля на рейсе из Манчестера, Великобритания, на греческий остров Родос. Когда самолет готовился к приземлению, пьяный мужчина, имя и национальность которого не раскрываются, отказался садиться на свое место. Более того, он начал кричать на членов экипажа, которые отняли у него две бутылки с алкоголем и не продавали ему спиртное на борту.

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Дебошира пристегнули к креслу ремнями, но ему удалось освободиться. Из-за этого пилоту пришлось прервать посадку и сделать дополнительный круг. На земле воздушное судно встретила полиция, которая вывела нарушителя из салона.

Ранее россиянин закатил истерику в самолете из-за шума двигателя и улыбки бортпроводника. Успокоить дебошира удалось полицейским, однако найти признаки правонарушения в его действиях они не смогли.

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