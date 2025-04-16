Депутат Рады рассказал об угрозах перед голосованием за продление военного положения

Депутат Рады Дмитрук сообщил об угрозах перед голосованием за военное положение

Депутаты Верховной Рады перед голосованием за продление военного положения и всеобщей мобилизации получили сообщения с угрозой. Об этом рассказал депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«По результатам голосования будет проведена проверка, в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры», — процитировал он текст сообщений, которые массово пришли парламентариям.

На голосование выносится вопрос о продлении военного положения и всеобщей мобилизации сроком на 90 дней начиная с 9 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент соответствующие законопроекты. Проведение выборов в стране в этот период запрещен.

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил об узурпации власти со стороны Зеленского.

