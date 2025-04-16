Депутат Рады рассказал об угрозах перед голосованием за продление военного положения

Депутаты Верховной Рады перед голосованием за продление военного положения и всеобщей мобилизации получили сообщения с угрозой. Об этом рассказал депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«По результатам голосования будет проведена проверка, в случае отрицательного результата будут приняты соответствующие меры», — процитировал он текст сообщений, которые массово пришли парламентариям.
На голосование выносится вопрос о продлении военного положения и всеобщей мобилизации сроком на 90 дней начиная с 9 мая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент соответствующие законопроекты. Проведение выборов в стране в этот период запрещен.
Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил об узурпации власти со стороны Зеленского.