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07:49, 16 апреля 2025Силовые структуры

Десять раз судимый уголовник попался полиции за новые преступления

В Югре десять раз судимый россиянин совершил серию краж и попался полиции
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

В Югре полиция задержала 31-летнего российского уголовника с десятью судимостями, подозреваемого в новых преступлениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

На этот раз мужчина попал в поле зрения полицейских после ряда заявлений от представителей сетевых магазинов о кражах дорогостоящих смартфонов, игровых приставок, планшетов, ноутбуков и парфюмерии. Он выносил из торговых точек все, что удавалось украсть. Общий ущерб от его деятельности превысил миллион рублей.

Предыдущие десять судимостей мужчина получил за серию имущественных преступлений, поджог имущества и причинение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что живший в вагончике на берегу озера в Минеральный Водах сторож оказался жестоким уголовником.

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