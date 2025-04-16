Десять раз судимый уголовник попался полиции за новые преступления

В Югре десять раз судимый россиянин совершил серию краж и попался полиции

В Югре полиция задержала 31-летнего российского уголовника с десятью судимостями, подозреваемого в новых преступлениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

На этот раз мужчина попал в поле зрения полицейских после ряда заявлений от представителей сетевых магазинов о кражах дорогостоящих смартфонов, игровых приставок, планшетов, ноутбуков и парфюмерии. Он выносил из торговых точек все, что удавалось украсть. Общий ущерб от его деятельности превысил миллион рублей.

Предыдущие десять судимостей мужчина получил за серию имущественных преступлений, поджог имущества и причинение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что живший в вагончике на берегу озера в Минеральный Водах сторож оказался жестоким уголовником.