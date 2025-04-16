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02:30, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Девушка отомстила матери за выброшенные секс-игрушки

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit под ником Training-Penalty-742 поделилась историей о том, как отомстила матери за то, что та выбросила ее секс-игрушки. В комментариях пользователи поддержали девушку.

По словам автора, недавно мать осталась у нее ночевать. После этого девушка обнаружила, что, пока ее не было дома, мать убрала в ее в комнате и передвинула некоторые вещи. «Позднее ночью, пока она спала, я решила взять дилдо из тумбочки. Но его там не было. И вибратора тоже не было. Я проверила все, но так и не нашла их», — рассказала девушка. Когда героиня истории спросила у матери, куда пропали ее секс-игрушки, та ответила, что дочери не нужны такие вещи, если она планирует в будущем выйти замуж.

Тогда автор поста решила отомстить и забрала у матери серьги, пообещав вернуть их только после компенсации стоимости секс-игрушек. Мать сначала отказалась, обвинив дочь в ребяческом поведении, но затем все же перевела деньги.

В комментариях к посту многие поддержали девушку и осудили ее мать. Некоторые отметили, что мать проявила неуважение к личной жизни взрослого человека, а также посоветовали героине истории больше не пускать ее к себе домой.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как принял помощь своей тети, когда покупал дом. Из-за этого он потерял более миллиона рублей.

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