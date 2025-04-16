Добровольцы «Барса» и саперы Росгвардии уничтожили БПЛА «Лютый» в российском регионе

Добровольцы и саперы Росгвардии уничтожили БПЛА «Лютый» в Курской области

Добровольцы «Барса» и саперы Росгвардии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лютый» в Курской области. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram.

Дрон ликвидировали в Глушковском районе. В пресс-службе объяснили, что «Лютый» является 200-килограммовым беспилотником, который способен нести около 50 килограмм осколочно-фугасной боевой части.

В правительстве также напомнили гражданам, что до окончания работ по разминированию территории для жителей закрыт въезд на территорию 122 населенных пунктов, расположенных в приграничье.

Ранее стало известно, что российские войска в Курской области сломили упорное сопротивление группировок Вооруженных сил Украины вблизи хутора Олешня. Отмечается, что подобными действиями солдаты обеспечили себе продвижение вперед.