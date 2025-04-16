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15:52, 16 апреля 2025Наука и техника

Легендарную Doom перевыпустили за 666 долларов

В продаже появились переиздания игр Doom в комплекте за $666
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: GorTheMovieGod / YouTube 

Компания Limited Run Games выпустила комплект шутеров Doom и Doom II, вышедших в 1990-х. На это обратило внимание издание PC Gamer.

Limited Run Games, которая занимается перепродажей физических копий видеоигр, представила комплект с легендарными играми Doom и Doom II. В него вошли переиздания шутеров для ПК, консолей PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Коллекционное издание оценили в 666 долларов, или около 55 тысяч рублей.

Журналисты PC Gamer объяснили, что стоимость комплекта — отсылка к «числу зверя», под которым в культуре и религии понимают имя ставленника Сатаны. Авторы отметили, что действие игр в том числе разворачивается на Марсе и в Аду. Также они обратили внимание, что коллекция доступна ограниченном тиражом 666 экземпляров.

Кроме игр в комплект входя коллекционные карточки, саундтрек и миниатюрная консоль в виде Какодемона — одного из знаковых персонажей Doom. «Doom, пожалуй, одна из немногих игр, которая может оправдать этот уровень абсурдного, праздничного излишества», — описали релиз авторы.

Doom — один из самых известных тайтлов в истории индустрии видеоигр. Оригинальная игра вышла в 1993 году, Doom II: Hell on Earth — 1994 году.

В начале апреля организаторы премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) перечислили важнейшие видеоигры в истории. Список возглавили Shenmue, Doom и Super Mario Bros.

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