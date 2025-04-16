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11:04, 16 апреля 2025Из жизни

Двое преступников укусили мужчину за нос и ограбили его

В Великобритании преступники укусили мужчину за нос перед тем, как ограбить его
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Russell Cheyne / Reuters

В Великобритании двое преступников ограбили мужчину и укусили его за нос. Об этом пишет Ayr Advertiser.

Инцидент произошел в 22 апреля 2024 года в городе Айр, Шотландия. 25-летний Джек Родди и 29-летний Шеннон О'Нил выхватили из рук незнакомого мужчины смартфон. Затем они плюнули на свою жертву, они повалили ее на землю, сели сверху и стали бить по голове и телу. Сторона обвинения утверждает, что они угрожали мужчине насилием и укусили его за нос, изувечив лицо. Потом они забрали у пострадавшего мобильный телефон, куртку и деньги и скрылись с места преступления.

После этого мужчина обратился в полицию. Злоумышленников нашли и предъявили им обвинения, суд состоялся в начале апреля. К моменту судебного заседания оба уже находились в тюрьме. Ни Родди, ни О'Нил не признали себя виновными. При этом адвокат Родди настаивает, что его клиент действовал в целях самообороны.

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