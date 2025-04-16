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21:09, 16 апреля 2025Мир

Европу и Германию призвали перестать демонизировать и постоянно ругать Россию

Додик призвал Европу и Германию перестать демонизировать и ругать Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Республики Сербской) Милорад Додик в интервью журналу Die Weltwoche призвал Европу и Германию перестать демонизировать и постоянно ругать Россию.

«Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва — не враг Европе, несмотря на попытки выставить ее в подобном свете. Додик пояснил, что, как и все большие страны, Россия пытается защитить свои границы.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Европа почти ничем не обладает и утратила свои ценности, у нее нет будущего, поскольку она готова препятствовать демократии, фальсифицировать выборы и злоупотреблять правосудием.

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