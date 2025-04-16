Додик призвал Европу и Германию перестать демонизировать и ругать Россию

Президент Республики Сербской) Милорад Додик в интервью журналу Die Weltwoche призвал Европу и Германию перестать демонизировать и постоянно ругать Россию.

«Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва — не враг Европе, несмотря на попытки выставить ее в подобном свете. Додик пояснил, что, как и все большие страны, Россия пытается защитить свои границы.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Европа почти ничем не обладает и утратила свои ценности, у нее нет будущего, поскольку она готова препятствовать демократии, фальсифицировать выборы и злоупотреблять правосудием.