Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 16 апреля 2025Мир

Президент Финляндии обратился с призывом к России

Президент Финляндии Стубб поговорил с Зеленским и обратился с призывом к России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Москва должна принять полное прекращение огня так же, как это сделал Киев, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

После разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он обратился с призывом к РФ. «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — написал политик.

Глава государства добавил, что Финляндия и Украина продолжают работать ради справедливого и устойчивого мира.

В марте Стубб призвал вооружить Украину «до зубов». По его словам, в основе сдерживания должна быть милитаризация Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    Попытка ВСУ атаковать город в Запорожской области провалилась

    Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

    Солист Coldplay спел песню для россиянина и допустил выступление группы в России

    В МИД объяснили проверку банного комплекса в Москве

    Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином

    Военкор призвал преждевременно не радоваться взятию монастыря под Курском

    В Днепропетровске прозвучали десятки взрывов

    Экс-губернатора Курской области и его зама заподозрили в хищении минимум миллиарда рублей

    Захарова обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве живого щита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости