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12:15, 16 апреля 2025МирЭксклюзив

В Израиле оценили нормализацию отношений России и США

Посол Израиля в РФ Гальперин: Хорошие отношения России и США идут на пользу миру
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Израиль с особым вниманием следит за восстановлением отношений России и США и считает его полезным для всего мира. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Создается новая атмосфера в российско-американских отношениях. Думаю, что это пойдет на пользу всему миру», — оценила она развитие контактов США и РФ.

При этом, по словам дипломата, израильские власти готовы поддерживать любое движение к нормализации российско-американских отношений. Она может привести не только к завершению конфликта на Украине, но и к стабилизации в регионе Ближнего Востока, считает посол.

Гальперин также подтвердила готовность страны стать посредников между Россией и Украиной. Израильские власти предлагали свои услуги сторонам с самого начала конфликта, добавила она.

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