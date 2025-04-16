В Израиле оценили нормализацию отношений России и США

Посол Израиля в РФ Гальперин: Хорошие отношения России и США идут на пользу миру

Израиль с особым вниманием следит за восстановлением отношений России и США и считает его полезным для всего мира. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Создается новая атмосфера в российско-американских отношениях. Думаю, что это пойдет на пользу всему миру», — оценила она развитие контактов США и РФ.

При этом, по словам дипломата, израильские власти готовы поддерживать любое движение к нормализации российско-американских отношений. Она может привести не только к завершению конфликта на Украине, но и к стабилизации в регионе Ближнего Востока, считает посол.

Гальперин также подтвердила готовность страны стать посредников между Россией и Украиной. Израильские власти предлагали свои услуги сторонам с самого начала конфликта, добавила она.