Посол Израиля высказалась об отношениях с Россией

Посол Израиля в РФ Гальперин: Отношения стран основаны на общей истории и судьбе

Российско-израильские отношения являются на данный момент очень близкими и важными для обеих сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Они [отношения Израиля и РФ] строятся, прежде всего, на человеческом уровне. У нас много общего — история, культура, судьбы», — высказалась она.

По словам дипломата, особую роль в развитии контактов двух стран играют русскоговорящие граждане Израиля, а также еврейские общины в России. Их можно считать настоящим мостом между двумя государствами. Кроме того, одной из основ в российско-израильских отношениях сейчас остается туризм, которому способствует взаимный безвизовый режим.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также оценила нормализацию отношений России и США. По ее мнению, это пойдет на пользу всему миру.