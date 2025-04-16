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12:40, 16 апреля 2025МирЭксклюзив

Посол Израиля высказалась об отношениях с Россией

Посол Израиля в РФ Гальперин: Отношения стран основаны на общей истории и судьбе
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Симона Гальперин

Симона Гальперин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российско-израильские отношения являются на данный момент очень близкими и важными для обеих сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Они [отношения Израиля и РФ] строятся, прежде всего, на человеческом уровне. У нас много общего — история, культура, судьбы», — высказалась она.

По словам дипломата, особую роль в развитии контактов двух стран играют русскоговорящие граждане Израиля, а также еврейские общины в России. Их можно считать настоящим мостом между двумя государствами. Кроме того, одной из основ в российско-израильских отношениях сейчас остается туризм, которому способствует взаимный безвизовый режим.

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин также оценила нормализацию отношений России и США. По ее мнению, это пойдет на пользу всему миру.

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