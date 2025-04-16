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14:11, 16 апреля 2025МирЭксклюзив

В Израиле рассказали об отношении ко Дню Победы

Посол Израиля в РФ Гальперин: Страна сохраняет память о солдатах Красной армии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Израиле продолжают чтить память о солдатах Красной армии, воевавших в Великую Отечественную войну. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в России Симона Гальперин.

«Мы все должны помнить и чтить солдат Красной армии и союзников, которые вместе освободили мир от нацизма», — указала она на важность сохранения памяти о подвигах во время войны.

По словам дипломата, 9 мая в Израиле официально признано Днем Победы. Решение об этом было принято Кнессетом в 2017 году. Кроме того, в стране установлен еще один памятный день, который соответствует 9 мая по еврейскому календарю. Ежегодно в эти дни проходит много торжественных мероприятий, напомнила посол.

Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин исключила введение санкций против России в ближайшем будущем. По ее словам, в стране отсутствует механизм для подобных действий.

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