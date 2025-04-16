Европейский лидер призвал восстановить транзит газа через Украину

Фицо: Европа должна вернуться к идее восстановления транзита газа через Украину

Европа должна вернуться к идее о восстановлении транзита российского газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«В интересах всей Европы вернуться к мысли о восстановлении поставок газа с востока на запад. (...) Пока не будет восстановлена подача газа [через Украину], мы не сможем быть конкурентоспособными», — подчеркнул политик.

Фицо добавил, что высказанного им мнения придерживается не только Словакия, но и многие западные фирмы.

Ранее Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы, несмотря на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Он также задался вопросом, являются ли слова Каллас предостережением или шантажом.