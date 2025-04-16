Глава российского муниципального района предложил ввести сухой закон

В районе Нижегородской области предложили полностью запретить продажу алкоголя

В Городецком районе Нижегородской области предложили полностью запретить продажу алкоголя. Об этом глава муниципального образования Александр Мудров написал в Telegram.

Незадолго до этого Минэкономразвития региона представило проект закона об ограничении продажи алкоголя.

Мудров поддержал инициативу о введении сухого закона и добавил, что хотел бы установить еще более строгий запрет. «Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе», — написал он. В обоснование своей позиции глава района указал на большое число так называемых наливаек. Доступность алкоголя провоцирует людей на совершение преступлений, подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести всероссийский запрет на продажу алкоголя по выходным. По его словам, практика ограничения свободной продажи спиртосодержащей продукции показала эффективность и не вызвала «алкогольного протеста».