Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 16 апреля 2025Россия

Глава российского муниципального района предложил ввести сухой закон

В районе Нижегородской области предложили полностью запретить продажу алкоголя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Городецком районе Нижегородской области предложили полностью запретить продажу алкоголя. Об этом глава муниципального образования Александр Мудров написал в Telegram.

Незадолго до этого Минэкономразвития региона представило проект закона об ограничении продажи алкоголя.

Мудров поддержал инициативу о введении сухого закона и добавил, что хотел бы установить еще более строгий запрет. «Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе», — написал он. В обоснование своей позиции глава района указал на большое число так называемых наливаек. Доступность алкоголя провоцирует людей на совершение преступлений, подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести всероссийский запрет на продажу алкоголя по выходным. По его словам, практика ограничения свободной продажи спиртосодержащей продукции показала эффективность и не вызвала «алкогольного протеста».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США могут заключить крупную торговую сделку. В Москве раскрыли, на что хотят обменять свои замороженные резервы

    Легендарную Doom перевыпустили за 666 долларов

    Женщина вышла замуж за реку и не пожалела

    Москвичам пообещали рекордную жару

    Россиянка заперла трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды и ушла на несколько дней

    Слетавшая в космос 70-летняя телеведущая эмоционально отреагировала на критику ее полета

    Неизвестный пытался сжечь дом имама в российском регионе

    В России не поддержали продление требований о продаже валютной выручки

    В российском городе ребенок провалился в трехметровый колодец

    Россиянам назвали подешевевшие автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости