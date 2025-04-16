Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 16 апреля 2025Бывший СССР

Гончаренко ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Москвой

Нардеп Гончаренко обвинил Раду в неспособности принимать решения без ОПЗЖ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Верховная Рада не способна принимать решения без депутатов от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Так на обвинения спикера парламента Руслана Стефанчука в сотрудничестве с Москвой ответил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Отвечу Стефанчуку... ОПЗЖ до сих пор в Раде, и без них власть не может принять ни одно решение», — заявил парламентарий.

Стефанчук обвинил Гончаренко в сотрудничестве с Москвой из-за призывов депутата голосовать против продления мобилизации и военного положения.

Ранее Гончаренко назвал бойцов Вооруженных сил Украины самой бесправной частью общества. Он выразил уверенность, что у военных должно быть право на отпуск и демобилизацию по выслуге лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ивановскую область

    Участника СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца под Петербургом

    Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

    Рада продлила военное положение на Украине

    Двое преступников укусили мужчину за нос и ограбили его

    Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

    В российском городе юноша избил и раздел подростка ради толстовки

    Использование Украиной неуправляемых беспилотников по Ивановской области объяснили

    Депутат Рады рассказал об угрозах перед голосованием за продление военного положения

    Мошенники придумали новый способ атаки на пользователей Android

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости