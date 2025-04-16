Гончаренко ответил на обвинения спикера Рады в сотрудничестве с Москвой

Нардеп Гончаренко обвинил Раду в неспособности принимать решения без ОПЗЖ

Верховная Рада не способна принимать решения без депутатов от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Так на обвинения спикера парламента Руслана Стефанчука в сотрудничестве с Москвой ответил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Отвечу Стефанчуку... ОПЗЖ до сих пор в Раде, и без них власть не может принять ни одно решение», — заявил парламентарий.

Стефанчук обвинил Гончаренко в сотрудничестве с Москвой из-за призывов депутата голосовать против продления мобилизации и военного положения.

Ранее Гончаренко назвал бойцов Вооруженных сил Украины самой бесправной частью общества. Он выразил уверенность, что у военных должно быть право на отпуск и демобилизацию по выслуге лет.