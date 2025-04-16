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09:20, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали воюющих украинцев самой бесправной частью общества

Гончаренко: Воюющие украинцы являются самой бесправной частью общества
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Воюющие украинцы являются самой бесправной частью общества. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Почему люди, уже четвертый год воюющие, не имеют права побыть со своим новорожденным ребенком более десяти дней? Почему они не имеют права на отдых? Почему они не вправе строить карьеру? Почему они наиболее бесправная доля общества?» — написал украинский парламентарий.

Гончаренко добавил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть проблема самовольного оставления воинских частей бойцами. Однако о ней, по словам нардепа, все молчат, делая вид, что этого не существует.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что военкомы «выгребли украинские села». Она отметила, что общество на Украине разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации и уехать за границу, и тех, кому это недоступно.

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