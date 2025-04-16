Известному телеведущему пришлось извиняться после похода в бассейн

Телеведущий Миллар извинился за купание в бассейне после операции на сердце

Известному британскому телеведущему Марку Миллару пришлось извиниться перед подписчиками за то, что он пошел в бассейн вскоре после операции на сердце. Он попросил прощения за свой поступок в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вчера я опубликовал пост о том, как искупался спустя семь недель после операции. Мне не следовало это делать. (...) Пожалуйста, не купайтесь до этого момента, как после операции не пройдет двенадцать недель. Извините, что я так поступил», — отметил Миллар.

Он также призвал подписчиков, которые перенесли похожую операцию, не повторять его ошибок. Ведущий также пообещал, что в ближайшее время сосредоточится на бережном восстановлении и ходьбе.

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