Каллас назвала реалистичным план Трампа по Украине при одном условии

Каллас назвала реалистичным план Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

План президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа мог быть реализован, если бы американский лидер оказал давление на Россию. Об этом заявила в интервью газете La Repubblica верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Я думаю, что [президент США Дональд Трамп] действительно мог бы положить конец этой войне в очень короткие сроки, оказав давление на Россию. Вместо этого давление оказывается на Украину», — отметила она.

Каллас подчеркнула, что не видит со стороны России позитивных встречных шагов, которые свидетельствовали бы о ее стремлении положить конец конфликту.

Ранее Каллас заявила об увеличении объема средств, выделенных ЕС на закупку вооружения для Украины. Она также призвала европейские страны нарастить военную поддержку Киева.

