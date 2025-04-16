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03:31, 16 апреля 2025Мир

Колумбийский наемник обвинил ВСУ в обмане иностранных бойцов

Tagesspiegel: ВСУ заманивают наемников высокими зарплатами и не платят
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заманивают иностранных бойцов в свои ряды, обещая большие зарплаты, но на деле их не выплачивают. Об этом заявил колумбийский наемник Карлос Моралес в беседе с немецким изданием Tagesspiegel.

По его словам, иностранцам обещали от 3000 до 4800 долларов, при том, что во время службы в колумбийской армии он получал 250 долларов. Моралес подчеркнул, что многие его соотечественники не получали обещанных денег и возвращались на родину.

Моралес сообщил, что вернулся в Колумбию из-за болезни матери. Теперь, по словам наемника, он хочет забыть проведенный на Украине период.

Ранее появилась информация о гонорарах воевавших на стороне ВСУ в Курской области иностранных наемников. Минимальной суммой оклада были 30 тысяч долларов.

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