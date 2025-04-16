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10:06, 16 апреля 2025Путешествия

Летевший на Бали российский самолет сел в другой стране из-за заболевшего пассажира

Российский самолет, летевший на Бали, сел в Ташкенте из-за заболевшего пассажира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский самолет, летевший на Бали, сел в Ташкенте, Узбекистан, из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. О приземлении в другой стране сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что заболевшего передали медикам, но самолет не полетел на индонезийский остров, поскольку нужно было провести техническую проверку. Это связано с тем, что лайнер приземлился с большим количеством топлива. Чтобы пассажирам не пришлось ждать слишком долго, из Москвы в Ташкент уже вылетел резервный борт.

Ранее пассажир самолета отправился в Египет в ночь на 16 апреля и не пережил полет из-за астмы. Уточняется, что трагедия произошла на борту рейса Nesma Airlines в Хургаду, который вылетел из московского аэропорта Внуково в 4:57 утра.

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