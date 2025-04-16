Макрон встретится со спецпосланником Трампа после его встречи с Путиным

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Париж для переговоров с Макроном

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф, специальный посланник президента Дональда Трампа, которому поручено положить конец конфликтам на Украине и в секторе Газа, отправятся в Париж в конце этой недели», — сказано в сообщении.

При этом стороны планируют обсудить не только Украину, но и ситуацию на Ближнем Востоке, отношения с Ираном и торговую политику после заявлений Трампа о введении новых пошлин. Также Францию посетит американский госсекретарь Марко Рубио, где он встретится с министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро.

11 апреля Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа. По словам Уиткоффа, во время встречи российский лидер обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир.