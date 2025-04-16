Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:33, 16 апреля 2025Россия

Минобороны рассказало о подвиге младшего сержанта в зоне СВО

Минобороны: Младший сержант Тымчук сорвал ротацию ВСУ в зоне СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Младший сержант Павел Тымчук, командир расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что во время выполнения боевой задачи Тымчук получил координаты сосредоточения техники и личного состава ВСУ, планировавшие атаковать позиции Российской армии.

«Гвардии младший сержант Тымчук, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага. В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря действиям Тымчука, российские войска сумели закрепиться на выгодных позициях.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Учительница расплакалась перед школьником и соблазнила его

    Женщинам назвали доступный способ сделать оргазмы интенсивнее

    Раскрыто неожиданное воздействие жары на организм

    Причину вызова посла России в МИД Швеции раскрыли

    В Раде раскрыли стремление Зеленского переложить на Европу покупку Patriot у США

    Сийярто оценил значение отмены санкций США против Рогана

    Трамп заявил о недовольстве влиянием Китая на работу Панамского канала

    Российский посол рассказал о попадании Германии в тупик из-за Украины

    Минобороны рассказало о подвиге младшего сержанта в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости