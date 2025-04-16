Минобороны рассказало о подвиге младшего сержанта в зоне СВО

Минобороны: Младший сержант Тымчук сорвал ротацию ВСУ в зоне СВО

Младший сержант Павел Тымчук, командир расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что во время выполнения боевой задачи Тымчук получил координаты сосредоточения техники и личного состава ВСУ, планировавшие атаковать позиции Российской армии.

«Гвардии младший сержант Тымчук, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага. В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил», — сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря действиям Тымчука, российские войска сумели закрепиться на выгодных позициях.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.