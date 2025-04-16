Москвичам рассказали о погоде на Пасхальной неделе

Гидрометцентр: Пасхальная неделя в Москве и Подмосковье будет очень теплой

Пасхальная неделя, которая начнется с 21 апреля, будет очень теплой и без осадков. Об этом рассказали жителям Москвы и Подмосковья в Гидрометцентре России, пишет ТАСС.

Днем в понедельник, 21 апреля, воздух прогреется до плюс 24 градусов, а в ночь на вторник столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов. Скорость ветра при этом не превысит 7 метров в секунду.

Аналогичная погода ожидается и в сам праздник Пасхи, так как регион будет находиться под влиянием антициклона. «Превышение средней суточной температуры над нормой увеличится от 3 градусов в понедельник до 8 градусов к выходным», — рассказал собеседник агентства из Гидрометцентра.

Ранее 16 апреля 2025 года в Москве оказалось самым теплым днем в истории. К 14 часам воздух в городе прогрелся до 21,2 градуса тепла, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, который держался 105 лет.