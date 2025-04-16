Среда в Москве оказалась самым теплым днем в истории

Синоптик Леус: 16 апреля оказалось самым теплым днем с 1920 года

Среда, 16 апреля, в столице оказалась самым теплым днем в истории. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой!» — поделился информацией синоптик. Он отметил, что к 14 часам воздух в городе прогрелся до 21,2 градуса тепла, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, который держался 105 лет. Леус добавил, что точный показатель станет известен после 21 часа, когда специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что на Пасху, 20 апреля, в Москве будет стоять июньская погода — температура может достичь плюс 24 градусов.

