Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:37, 16 апреля 2025Экономика

Среда в Москве оказалась самым теплым днем в истории

Синоптик Леус: 16 апреля оказалось самым теплым днем с 1920 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Среда, 16 апреля, в столице оказалась самым теплым днем в истории. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой!» — поделился информацией синоптик. Он отметил, что к 14 часам воздух в городе прогрелся до 21,2 градуса тепла, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, который держался 105 лет. Леус добавил, что точный показатель станет известен после 21 часа, когда специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что на Пасху, 20 апреля, в Москве будет стоять июньская погода — температура может достичь плюс 24 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области

    СВР назвала причину сближения России и США

    Вместе с экс-губернатором Курской области задержали и его бывшего заместителя

    Стало известно о мощном пожаре возле завода в столице российского региона

    Сроки расселения аварийных домов в России захотели сократить

    Российские школьницы поставили сверстницу на колени из-за парня и снимали это на видео

    В России прокомментировали задержание экс-губернатора Курской области

    Лолита высказалась о кардинальной смене имиджа певицы Глюкозы

    Готовивших диверсию в воинской части Подмосковья внесли в число террористов и экстремистов

    Костин рассказал о судьбе непрофильных активов банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости