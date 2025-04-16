МВД и ФСБ вскрыли миллионную аферу при модернизации БАМа и Транссиба

Правоохранители выявили аферу при модернизации БАМа и Транссиба на 33 млн рублей

Сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ вскрыли миллионную аферу при модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Правоохранители задержали представителя коммерческой организации. Его подозревают в мошенничестве при выполнении контракта по ремонту и строительству железнодорожных объектов.

По версии следствия, задержанный предоставил заказчику акты, в которых была информация о якобы выполненных работах в полном объеме и в соответствии с условиями договора. В реальности были использованы более дешевые материалы, а также нарушена технология нанесения специального состава. Ущерб от аферы оценили в более чем 33 миллиона рублей.

Ранее на Камчатке глава предприятия, занимающегося производством хлеба и мучных изделий, при помощи афер получила миллионные субсидии от государства.