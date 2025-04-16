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12:25, 16 апреля 2025Экономика

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

EMSC: На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах зафиксировали мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,6. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли на острове Минданао в среду, 16 апреля, в 05:42 утра по местному времени (00:42 мск), поделились информацией специалисты. Они также сообщили, что эпицентр землетрясения залегал на глубине 31 километр, в 107 километрах в юго-западном направлении от крупного города Коронадал с населением более чем 195 тысяч человек.

Землетрясение аналогичной силы сегодня ощутили и жители Афганистана. Оно было зафиксировано в 03:44 по местному времени (02:14 мск) в 167 километрах к востоку от города Баглан, в районе горного хребта Гиндукуш.

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