Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:55, 16 апреля 2025Мир

В Афганистане зафиксировали землетрясение

В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что сначала сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, однако позже понизили ее до 5,6.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 03:44 по местному времени (02:14 по московскому времени) в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра, подчеркнули в EMSC.

14 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Прежнее было зафиксировано в воскресенье, 13 апреля, в 07.24 по московскому времени. Сила подземных толчков составила 6,4, но позднее оценку понизили до 5,9.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Колумбийский наемник обвинил ВСУ в обмане иностранных бойцов

    Женщина расправилась с другом во время секса в машине

    Премьер Британии захотел заключить усложняющую переговоры с США сделку

    Минцифры предложило маркировать книги с упоминанием наркотиков

    В Афганистане зафиксировали землетрясение

    Стоимость участия в ПМЭФ выросла

    Россиянам рассказали об оплате разбитого в магазине товара

    В США признали рубль самой доходной валютой

    В Госдуме назвали наиболее подверженные атакам мошенников города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости