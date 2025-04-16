В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что сначала сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, однако позже понизили ее до 5,6.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 03:44 по местному времени (02:14 по московскому времени) в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра, подчеркнули в EMSC.

14 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Прежнее было зафиксировано в воскресенье, 13 апреля, в 07.24 по московскому времени. Сила подземных толчков составила 6,4, но позднее оценку понизили до 5,9.

