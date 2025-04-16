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18:43, 16 апреля 2025Бывший СССР

На Украине решили расширить роль СБУ в политике

В Раде поддержали расширение роли СБУ в политике
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит Службе безопасности Украины (СБУ) разрабатывать и вносить собственные законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и президента страны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке говорится, что изменения нужны для урегулирования вопросов, которыми занимается СБУ, и для адаптации этих правил к условиям военного положения. Отмечается, что принятие документа будет способствовать повышению интересов СБУ к государственным секретам и увеличению эффективности работы спецслужбы.

Ранее на Украине трое подростков извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке. На их родителей составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей», с ними работает СБУ.

До этого в СБУ заявили о задержании инструктора полигона, который готовил теракт против командиров Вооруженных сил Украины. Заявляется, что инструктор Яворивского полигона, расположенного к северо-западу от Львова, якобы связан с Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и является «двойным» агентом.

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