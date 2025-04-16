На Украине заявили о существенном прогрессе в переговорах с США

Министр экономики Украины Свириденко заявила о прогрессе в переговорах с США

Киев достиг существенного прогресса в переговорах с США в рамках сделки о недрах. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Глава Минэкономики не уточнила, о каком «положительном новом шаге» идет речь, но отметила, что изменения будут зафиксированы в соответствующем меморандуме о намерениях. «В ближайшее время готовимся завершить формализацию сделки», — отметила Свириденко.

Ранее положительно ход переговоров с американской стороной о сделке по недрам и редкоземельным металлам оценил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что детали нового проекта сделки будут раскрыты лишь по завершении технических переговоров.

Ранее 16 апреля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою позицию в ходе переговоров с Украиной, снизив требования от оказанной Киеву помощи с 300 до 100 миллиардов долларов. Это приближает цифру к украинской оценке в 90 миллиардов.