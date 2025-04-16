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16:24, 16 апреля 2025Наука и техника

НАСА создаст спутник для квантовых замеров притяжения Земли

НАСА создаст и запустит спутник для квантовых замеров притяжения Земли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА работает над созданием и запуском спутника для квантовых замеров земного притяжения. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения.

Измерение гравитационного поля планируется осуществлять при помощи двух облаков атомов рубидия. Будучи охлажденными до температуры, близкой к абсолютному нулю, эти структуры проявляют поведение волны. Квантовый гравитационный градиентометр будет измерять разницу в ускорении между этими волнами и таким образом искать гравитационные аномалии.

Масса аппарата Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder (QGGPf) составит 125 килограммов, объем — 0,25 кубического метра. По чувствительности измерения поля квантовый гравитационный градиентометр способен на порядок превзойти классический прибор. Запуск QGGPf намечен на конец десятилетия.

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В феврале издание SpaceNews сообщило, что НАСА призвало частные компании доставить ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну.

В октябре тот же портал рассказал, что американская автоматическая межпланетная станция Europa Clipper отправилась к Европе — одной из ледяных лун Юпитера.

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