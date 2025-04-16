Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

Восемь банков Германии отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

Восемь банков Германии отказались инвестировать в оборонную промышленность «по соображениям этики», несмотря на резкий рост акций оружейных компаний. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

«Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными», — говорится в документе. Его подписали GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM — Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank и PAX Bank.

В заявлении отмечается, что банки откажутся от вложений в компании, которые получают более 3-5 процентов выручки от производства и продажи оружия. По их мнению, обеспечение безопасности — задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов.

Ранее сообщалось, что инвесторы утратили веру в успехи немецкой экономики. Это случилось из-за того, что торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, грозит задушить начинающееся экономическое восстановление ФРГ. Как следствие индекс ожиданий института ZEW упал до минус 14 в апреле с 51,6 в марте.