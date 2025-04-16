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14:03, 16 апреля 2025Наука и техника

Опасность холодных ног оказалась недооцененной

Open Heart: Холодные ноги и тяжесть в ногах могут быть симптомами варикоза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ощущение тяжести в ногах и холодные стопы могут быть ранними признаками варикозного расширения вен. Как показало крупное исследование, опубликованное в журнале Open Heart, эти симптомы значительно повышают вероятность наличия заболевания.

Ученые проанализировали данные почти 9 тысяч человек из Тайваньского биобанка, крупнейшей генетической базы страны. В фокусе исследования оказалась чувствительность к холоду в ногах и ощущение тяжести в нижних конечностях. Выяснилось, что среди тех, кто жаловался на сильную чувствительность к холоду, варикоз встречался более чем в 14 процентах случаев — это в три раза выше, чем среди тех, кто таких жалоб не имел.

Кроме того, люди, испытывающие тяжесть в ногах, сталкивались с варикозом в четыре раза чаще. А при сочетании двух симптомов — холода в ногах и ощущения тяжести — вероятность варикозного расширения вен более чем удваивалась.

Анализ также показал, что работа, связанная с длительным стоянием, увеличивала риск варикоза на 45 процентов.

Хотя исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственной связи, его авторы призывают врачей внимательнее относиться к ранним и субъективным жалобам пациентов. Чувствительность к холоду и тяжесть в ногах нередко игнорируются, хотя именно они могут сигнализировать о скрытом заболевании.

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