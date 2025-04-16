Военный эксперт назвал возможные цели для удара «Орешником»

Военный эксперт Матвийчук: Новой целью «Орешника» может стать Бескидский тоннель

Новой целью для удара российским ракетным комплексом «Орешник» может стать Бескидский тоннель, который проходит через Украину, Словакию, Венгрию и Италию, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом пишет News.ru.

По его словам, российские войска давно не атаковали железнодорожную инфраструктуру. «Полагаю, что целями для нового удара "Орешником" по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также железнодорожная инфраструктура», — подчеркнул специалист.

Он назвал возможные цели для удара возмездия: это горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель.

Ранее политолог Александр Шпунт заявил, что ракеты системы «Орешник» могут накрыть все западное побережье США в считаные минуты, если будут размещены в районе Чукотки.