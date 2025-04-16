Россиянам отсоветовали покупать квартиры с отделкой от застройщика

Архитектор Боровская: При отделке застройщики экономят на трубах отопления

В отделочных работах стройкомпании нередко экономят на материалах, что закономерно сказывается на качестве. О чем необходимо помнить, выбирая жилье с отделкой от застройщика или white box, в эфире радиостанции Sputnik рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская.

«Не советую своим клиентам брать квартиры с ремонтом от застройщика, потому что часто все делается тяп-ляп», — предупредила архитектор. Одним из частых дефектов ремонта от застройщика являются трубы отопления — подрядчики часто спаивают фрагменты, тогда как трубы должны тянуть от стояка до батареи цельно. Также застройщики любят сэкономить на бетоне и электрике, поделилась эксперт. Большой проблемой для будущих квартирантов становится сантехника. Девелоперы предпочитают дешевую рабочую силу, пренебрегая квалификацией. В итоге разводка канализации зачастую делается неправильно, обеспечивая жильцам постоянные проблемы с засорами. Решать подобные проблемы приходится радикально — полностью демонтируя систему.

Ранее россиянам рассказали о популярных уловках недобросовестных ремонтников. Так, многие строители любят манипулировать с замерами — в частности, при расчетах квадратуры для стяжки пола, штукатурки стен и укладки плитки.