По факту несчастного случая на московской стройке возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело по факту гибели рабочих на стройке

В Москве следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на московской стройке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

15 апреля на строительном объекте на 5-ой Магистральной улице двое рабочих субподрядной организации упали с высоты во время монтажных работ. Оба не выжили.



Ранее сообщалось, что человеческие останки нашли на стройке Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) на Васильевском острове.