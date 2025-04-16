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12:37, 16 апреля 2025Силовые структуры

По факту несчастного случая на московской стройке возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело по факту гибели рабочих на стройке
Варвара Митина (редактор)

Фото: прокуратура г. Москвы

В Москве следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на московской стройке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

15 апреля на строительном объекте на 5-ой Магистральной улице двое рабочих субподрядной организации упали с высоты во время монтажных работ. Оба не выжили.
 
Ранее сообщалось, что человеческие останки нашли на стройке Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) на Васильевском острове.

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