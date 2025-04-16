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05:16, 16 апреля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о планах бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Бойцы 95-й бригады ВСУ хотят возглавить поход на Киев и свергнуть Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бойцы 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят возглавить поход на Киев и свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполье.

«Ветераны и офицеры 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — рассказал собеседник агентства.

По информации подполья, бойцы 95-ой бригады считают, что политика Зеленского ведет к распаду Украины.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что отстранение от власти главы государства позволит Украине «начать жизнь с нового листа».

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