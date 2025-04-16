Стало известно о недовольстве Трампа из-за поддержки Украины Европой

Politico: Президент США Дональд Трамп был недоволен поддержкой Украины Европой

Президент США Дональд Трамп был недоволен поддержкой Украины Европой после его конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в конце февраля. Об этом стало известно Politico.

Как отмечается в статье, Трамп испытал раздражение из-за того, что Европа «крепко обняла» Зеленского после их перепалки в Белом доме. Также американского лидера разозлило мартовское интервью украинского коллеги, заявившего, что до заключения мирного соглашения с Россией еще очень далеко.

По данным издания, именно после этого интервью Трамп решил прекратить военную помощь Украине. «Отношения между американским президентом и его украинским коллегой по-прежнему напряженные», — добавляется в материале.

Ранее на неприязнь Трампа к Зеленскому указал ирландский журналист Чей Боуз. Он опубликовал видео, где американский лидер, говоря о конфликте на Украине, заявил, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты».

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме состоялась в конце февраля. Переговоры закончились скандалом. Лидер США пришел к выводу, что его украинский коллега не готов к переговорам о мире.