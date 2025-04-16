Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:56, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о недовольстве Трампа из-за поддержки Украины Европой

Politico: Президент США Дональд Трамп был недоволен поддержкой Украины Европой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп был недоволен поддержкой Украины Европой после его конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в конце февраля. Об этом стало известно Politico.

Как отмечается в статье, Трамп испытал раздражение из-за того, что Европа «крепко обняла» Зеленского после их перепалки в Белом доме. Также американского лидера разозлило мартовское интервью украинского коллеги, заявившего, что до заключения мирного соглашения с Россией еще очень далеко.

По данным издания, именно после этого интервью Трамп решил прекратить военную помощь Украине. «Отношения между американским президентом и его украинским коллегой по-прежнему напряженные», — добавляется в материале.

Ранее на неприязнь Трампа к Зеленскому указал ирландский журналист Чей Боуз. Он опубликовал видео, где американский лидер, говоря о конфликте на Украине, заявил, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты».

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме состоялась в конце февраля. Переговоры закончились скандалом. Лидер США пришел к выводу, что его украинский коллега не готов к переговорам о мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ивановскую область

    Участника СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца под Петербургом

    Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

    Рада продлила военное положение на Украине

    Двое преступников укусили мужчину за нос и ограбили его

    Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

    В российском городе юноша избил и раздел подростка ради толстовки

    Использование Украиной неуправляемых беспилотников по Ивановской области объяснили

    Депутат Рады рассказал об угрозах перед голосованием за продление военного положения

    Мошенники придумали новый способ атаки на пользователей Android

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости