Поляки задержали украинских сутенеров

RMF FM: Польская полиция задержала банду украинских сутенеров

Польская полиция задержала банду сутенеров, большинство членов которой являются гражданами Украины. Об этом сообщает RMF 24.

«Сотрудники центрального бюро расследований полиции пресекли деятельность банды сутенеров, зарабатывавших миллионы на оказании сексуальных услуг и торговле людьми», — передает радио.

По имеющимся данным, из 15 из 18 задержанных имеют украинское гражданство. Члены группировки давали девушкам кокаин, уточнили правоохранители.

Ранее в полиции Варшавы рассказали, что украинские мафиози устанавливают жесткие порядки в польской столице и кичатся роскошным образом жизни.