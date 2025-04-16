Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:15, 16 апреля 2025Ценности

Популярная ведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело кофту

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дилетта Леотта

Дилетта Леотта. Фото: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала фанатам откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN позировала на снимке, сидя на диване в зеленой мини-юбке, которая оголила часть ягодиц. Также она надела и расстегнула серую кофту с оранжевой меховой отделкой. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала полуобнаженную грудь.

Кроме того, Леотта дополнила образ черными сапогами на шпильках и с широкими голенищами и массивной золотистой цепочкой на шее.

Ранее в апреле Дилетта Леотта показала фото в халате на голое тело во время поездки в Неаполь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    В Гагаузии начался митинг в поддержку главы автономии

    В заповеднике Приморья заметили Дракулу

    Захарова призвала обвинявших Россию встать на колени перед всем миром

    Россиянам назвали способ найти клад

    Россияне пострадали при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Илон Маск предложил матери своего ребенка 15 миллионов долларов и получил отказ

    Популярная ведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело кофту

    Лучший мед выбрали в России

    Во Франции оценили отказ Трампа от предложения Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости