Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 65 бойцов на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 65 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Бои проходили в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды в Сумской области. Помимо живой силы противник лишился трех боевых бронированных машин, двух автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, а также склада с боеприпасами, радиолокационной станции и станции РЭБ.

Накануне стало известно о новых попытках групп украинских войск прорваться через границу в Белгородской области. Отражают атаки противника 128-я ОМСБр, а также подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.